Koba LaD enseigne l'histoire en rappant

France : Koba LaD donne un cours d’histoire en rappant

Sur de la musique hip-hop, le chanteur de 22 ans raconte, le plus sérieusement du monde, l’histoire du Roi-Soleil.

Koba LaD, qui avait fait parler de lui lors du premier confinement , a rejoint la longue liste des artistes-profs de l’application Studytracks. Calquée sur le programme scolaire français, cette dernière propose aux élèves d’apprendre et de retenir leur cours en chantant. Ainsi Soprano enseigne le théorème de Thalès, Black M révise le participe passé, Joyce Jonathan donne dans la géographie et Fianso évoque Napoléon. Tout comme son compère, c’est dans l’Histoire de France que le rappeur Koba LaD, 22 ans, s’est prêté au jeu en enregistrant un cours sur Louis XIV.

On rappellera que Studytracks est née à Londres en 2015 après qu’un papa compositeur de musique a eu l’idée de mettre les cours de son fils, alors en décrochage scolaire, en musique. Sa méthode ayant fonctionné, elle a été développée dans d’autres pays par la suite, malheureusement pas encore en Suisse. Dommage, on verrait bien Henri Dès nous apprendre le livret de 4, Bastian Baker nous rappeler les batailles de Grandson et de Morat ou encore Stress nous expliquer qui est la dame représentée sur la pièce de 2 francs.