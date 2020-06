Neuchâtel

Koba LaD en tête d’affiche du Beat Festival

Le rappeur français honorera de sa présence la première édition neuchâteloise du plus grand festival de hip-hop de Suisse romande.

Koba LaD a mis le feu à l’Arena de Genève lors de sa participation au festival The Beat en janvier 2020.

Après quatre événements couronnés de succès à l’Arena de Genève, le dernier en date le samedi 25 janvier 2020 à guichets fermés avec 8500 spectateurs, The Beat vivra sa première édition neuchâteloise aux Patinoires du Littoral le 28 novembre 2020.

L’affiche complète du festival a été dévoilée. Elle a de l’allure avec 47Ter et Koba LaD qui rejoignent Maes, Soolking et Hatik déjà annoncés. Nul doute que les fans de Koba LaD n’espéraient pas le revoir aussi vite sur une scène. On se souvient que le rappeur avait été victime d’un retentissant bad buzz début 2020, après avoir été très maladroit sur les réseaux sociaux. Autre événement: la venue de 47Ter. Le trio de jeunes artistes, qui a sorti son premier album «L’adresse» en 2019, est présenté comme le nouveau phénomène hip-hop en France.