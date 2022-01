Saut à skis – Kobayashi gagne encore, les Suisses largués

Après ses victoires dans les deux premiers concours, à Oberstdorf et à Garmisch-Partenkirchen (Allemagne), Kobayashi a enchaîné en Autriche par le concours qui aurait dû se dérouler mardi à Innsbruck, mais qui n ’ avait pas pu se dérouler à cause des conditions météorologiques et du vent et qui avait été décalé au mercredi à Bischofshofen.

Sur le podium, grâce à des marques à 137 m et 137,5 m, Kobayashi a devancé les Norvégiens Marius Lindvik (137,5 m et 135,5 m) et Halvor Egner Granerud (deux fois 135,5 m) à l’issue des deux sauts du jour. Il sera en course jeudi, toujours sur le tremplin de Bischofshofen, pour le grand chelem, un exploit qu’il avait déjà réussi il y a trois ans. Le concours se déroule à huis clos, comme les autres épreuves, à cause de la situation sanitaire.