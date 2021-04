Caroline du Sud (USA) : Kodak Black n’ira pas derrière les barreaux

Accusé d’agression sexuelle par une femme de 18 ans, le rappeur s’en sort avec 18 mois de probation. Il risquait jusqu’à 30 ans de prison.

À l’issue une audience qui s’est déroulée le mercredi 28 avril 2021 en Caroline du Sud, Kodak Black a été condamné à 10 ans de prison avec sursis et 18 mois de probation pour s’en être pris à une adolescente de 18 ans dans une chambre d’hôtel en 2016. Le rappeur de 23 ans était accusé de viol, mais il a accepté un accord et plaidé coupable pour coups et blessures, rapportent plusieurs médias américains. Les avocats du jeune homme ont indiqué à Rap-Up que leur client, qui a toujours nié les faits qui lui étaient reprochés, avait approuvé l’arrangement afin de résoudre l’affaire.