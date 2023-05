Kodiyakredd d'Island Boys doit se tenir à distance de son ex

Au début du mois de mai 2023, Kodiyakredd a été arrêté pour avoir giflé son amie, l’influenceuse Amina Sobhi, et l’avoir poussé dans une piscine. La victime, blessée au menton, aux jambes et au bras, a expliqué à la police que le rappeur américain avait mal réagi après qu’elle l’a menacé de rompre à cause de son comportement brutal. L’artiste sera jugé pour violences domestiques.

Le 30 mai 2023, Franky Venegas, de son vrai nom, a été frappé par une série de mesures dans l’attente que la justice se prononce sur son cas. Désormais, il n’a plus le droit d’approcher son ex ni de communiquer avec elle. Il doit rester également à l’écart de l’alcool et des drogues, se soumettre à des tests surprises de dépistage et ne posséder aucune arme, indique TMZ. La date de son procès n’est pas connue.