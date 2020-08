Football Koeman au Barça jusqu’en 2022

Le Néerlandais Ronald Koeman sera le nouvel entraîneur du FC Barcelone jusqu’en 2022, a officialisé le club mercredi dans un communiqué, après l’annonce du président Josep Maria Bartomeu la veille.

«Le néerlandais cumule déjà une grande expérience comme entraîneur, avec plus de 20 années sur les bancs et huit titres remportés, et arrive au FC Barcelone après être passé par la Premier League, la Liga espagnole, la Eredivisie ou le championnat portugais, en plus de la sélection des Pays-Bas», que Koeman dirigeait depuis 2018 et qu’il devait emmener jusqu’à la Coupe du monde au Qatar en 2022, a indiqué le club blaugrana dans son communiqué.