Football : Koeman est toujours le coach du Barça. Mais jusqu’à quand?

Jamais Ronald Koeman n’a été aussi proche d’être éjecté du banc du FC Barcelone. Son éviction, à deux jours du choc contre l’Atlético, coûterait très cher (14 millions) au club.

Ronald Koeman est de plus en plus seul en Catalogne.

Barcelone, bateau ivre: à nouveau humilié mercredi en Ligue des champions par Benfica (3-0), lourdement endetté et désormais orphelin de Lionel Messi, le Barça s’enfonce dans une interminable crise qui pourrait être fatale à Ronald Koeman, proche de l’éviction un an après son arrivée.

C’est un faux départ historique pour le FC Barcelone, giflé 3-0 par le Bayern Munich au Camp Nou puis sur le même score à Lisbonne mercredi. Le club catalan n’avait plus perdu deux matches de rang en phase de groupes de Ligue des champions depuis septembre 2000… alors que le tout jeune Messi, alors adolescent, venait d’atterrir en Catalogne.

Sur les deux premières journées de C1, le Barça n’a toujours pas cadré un seul tir, a marqué 0 but et en a encaissé 6, et a surtout essuyé deux claques monumentales.