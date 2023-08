Köniz (BE): un homme perd la vie, percuté par un train 

La circulation ferroviaire a été interrompue durant plusieurs heures dans le secteur, ainsi que le trafic routier. L’incident a nécessité l’intervention de la police cantonale bernoise, les pompiers de Köniz ainsi que ceux de l’équipe de protection et sauvetage de Berne, une ambulance et la Care Team du canton pour la prise en charge des personnes touchées psychologiquement par cet accident. Des investigations sont toujours en cours pour en déterminer les causes.