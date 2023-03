Koh-Lanta: Martin contraint d'abandonner le jeu

Dans l’épreuve de confort de l’épisode diffusé le mardi 28 mars 2023, Martin s’est en effet blessé à la cheville alors qu’il courait avec ses camarades. Si son équipe, les jaunes, l’a tout de même emporté et a pu passer une soirée et une nuit dans un hôtel, le Romand n’a pas caché qu’il souffrait et c’est en boitant qu’il est retourné sur son camp avec une cheville bien gonflée.