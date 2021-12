TF1 : «Koh-Lanta, La légende» se termine sans vainqueur

La production a décidé que cette saison anniversaire ne sacrerait aucun gagnant, pour cause de violation du code d’honneur. Sans cela, Claude l’aurait emporté.

«Koh-Lanta, La légende», édition qui marquait les 20 ans du programme et qui aurait dû être extraordinaire, s’est terminée en eau de boudin. Les nombreuses accusation de tricheries révélées dans les médias français – demande de nourriture à des pêcheurs et repas pris par les candidats chez des Polynésiens – ont terni l’image de la saison. Conséquence, la production du jeu a pris une décision exceptionnelle: aucun gagnant n’a été désigné mardi 14 décembre 2021 à l’issue de la finale, comme l’avait indiqué «TV Mag» .

C’est Denis Brogniart qui a eu la lourde tâche de l’annoncer aux aventuriers ainsi qu’aux téléspectateurs de TF1. Avant la dernière coupure pub, l’animateur avait déjà averti qu’il s’agissait d’une finale «un peu particulière». Quelques minutes plus tard, il a déclaré qu’il ne procéderait pas au traditionnel dépouillement des voix exprimées par les membres du jury final qui devaient départager Claude et Laurent. «Parce qu’un petit groupe n’a pas respecté le code d’honneur de «Koh-Lanta», a-t-il expliqué. Il a également confirmé que la production avait des preuves en sa possession et qu’un huissier les avait constatées.