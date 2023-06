Koh-Lanta: Tania, Nicolas et Frédéric sur les poteaux

Dans une semaine, le nom du gagnant de «Koh-Lanta, le feu sacré» aura été révélé par Denis Brogniart en direct sur TF1. Après l’émission diffusée le 6 juin 2023, ils ne sont plus que trois à pouvoir encore espérer décrocher les 100’000 euros promis au vainqueur: Tania, Nicolas et Frédéric. C’est donc Julie, qui avait réussi à sauver sa place en faisant croire qu’elle avait un collier la semaine précédente, qui a été éliminée après la course d’orientation.