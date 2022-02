Football – Koide permet à Xamax de repartir de l’avant

Grâce à un but tardif de leur recrue, les Rouge et Noir ont renversé Schaffhouse (2-1) et mis fin à une série de 4 matches sans succès. Mais ils n’ont pas été séduisants pour autant.

Henri Koide a inscrit son premier but sous les couleurs de Xamax. Urs Lindt/freshfocus

L’année 2022 de Xamax avait commencé par une promesse: un nul à la saveur aigre-douce ramené d’Aarau (1-1). La victoire obtenue ce vendredi contre Schaffhouse (2-1) pourrait suggérer qu’elle est validée, mais la physionomie de la rencontre invite à plus de prudence: il faudra du temps avant que ce Xamax n’atteigne le niveau auquel il aspire.

De nouveau articulés dans un 4-4-2 en losange travaillé depuis un mois, les Rouge et Noir ont eu toutes les peines du monde à bousculer une équipe inoffensive et pas spécialement infranchissable. La perte de Louis Mafouta et Maren Haile-Selassie en janvier s’est fait cruellement ressentir vendredi soir. De retour parmi les titulaires, l’éternel Raphaël Nuzzolo n’a pas ménagé ses efforts, tentant d’agiter le jeu xamaxien par ses décrochages et dézonages, mais l’animation autour de lui s’est révélée trop pauvre.

Le N°14 a bien eu l’opportunité de faire trembler les filets mais, laissé seul au second poteau, sa reprise du bout du pied terminait dans la tribune (31e). Servi en retrait au point de penalty, Lahiouel ne parvenait pas non plus à trouver le cadre quelques minutes plus tard (38e). Les Schaffhousois, eux, n’auront fait planer le danger sur la cage xamaxienne qu’à une reprise. Suffisant pour obtenir un penalty que transformait sereinement Ardaiz (9e).

L’inspiration géniale de Koide

Incapables de trouver la faille dans le jeu, les joueurs d’Andrea Binotto s’en remettaient à leur tour à un penalty. Comme à Aarau une semaine plus tôt, Nuzzolo se chargeait de la sentence et prenait Ruberto à contre-pied (57e). Cette égalisation ne marquait pourtant pas un début d’emballement. Il fallait attendre les dernières minutes pour voir ce scénario se produire, d’abord par Gomes (82e) et Beloko (84e).

Et alors qu’ils se dirigeaient vers un 5e match sans victoire en Challenge League, les Neuchâtelois arrachaient les 3 points grâce à un coup de génie de leur nouvel attaquant Henri Koide. Lancé en profondeur et de profil au but, le transfuge de Zurich reprenait le ballon en une touche, logeant le ballon dans le filet opposé (88e).

Vendredi soir, il fallait bien ce genre d’inspiration pour sortir Xamax de l’ornière. Et lui offrir son premier succès depuis plus de deux mois.