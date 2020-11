Industrie : Komax biffe 70 postes en Suisse

Le fabricant de machines Komax restructure ses sites lucernois de Dierikon et zougois de Rotkreuz.

Komax va supprimer 70 postes de travail en Suisse, sur ses sites lucernois de Dierikon et zougois de Rotkreuz. Plus de 40% des départs se feront par des fluctuations naturelles et des départs anticipés à la retraite. Cela concerne 31 emplois.