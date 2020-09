Carnet noir : Kool and the Gang perd son cofondateur

Ronald Bell est décédé à son domicile dans les îles Vierges américaines. Il était âgé de 68 ans.

Ronald Bell (deuxième depuis la droite) avec de gauche à droite Dennis Thomas, James «JT» Taylor, Robert «Kool» Bell et George Brown à New York en 2018.

Ronald Bell, cofondateur du groupe de musique Kool and the Gang célèbre pour des tubes comme «Celebration», «Jungle Boogie» et «Ladies Night», est mort mercredi à l’âge de 68 ans.

Ronald Bell a fondé les Kool and the Gang, un groupe de jazz-funk et de funk, avec son frère Robert et ses amis Dennis Thomas, Robert Mickens, Charles Smith, George Brown et Ricky West au début des années 1960.