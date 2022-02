Korn dévoilera son album lors d’un live streaming

Heavy Metal : Korn dévoilera son nouvel album lors d’un live streaming

Le groupe américain de metal sera sur scène le 3 février 2022 avec les titres de «Requiem», album à sortir le lendemain. Son concert sera à suivre gratuitement sur YouTube.

Korn se produira en live dans une église située à Hollywood, en Californie, le soir du jeudi 3 février 2022. 300 personnes seulement pourront assister à ce show qui s’annonce particulier à plus d’un titre. Les spectateurs devront porter une tenue funéraire noire et des masques de la formation californienne leur seront distribués à l’entrée. Ils sont également invités à apporter un objet ayant appartenu à un être cher disparu afin de pouvoir le déposer dans un cercueil durant le concert. Intitulé «Requiem Mass», l’événement sera diffusé gratuitement sur YouTube. Il permettra de découvrir les titres de «Requiem», 14e album de Korn, à paraître le 4 février 2022.

À propos de «Requiem», le chanteur Jonathan Davis a expliqué à Music Feeds que lui et les guitaristes Brian Welch et James Shaffer, le bassiste Reginald Arvizu et le batteur Ray Luzier, avaient, avant toute chose, cherché à se faire plaisir en le concevant à Bakersfield, en Californie, ville natale du groupe. «Si les fans l’aiment, tant mieux. Si ce n’est pas le cas, comme c’est notre putain de 14e disque, ils ont en ont beaucoup d’autres à écouter. Les critiques ne me font plus peur comme au début», a-t-il expliqué. Il a précisé que les titres de leur nouveau disque ont été en grande partie enregistrés en analogique. «Ça sonne vraiment vivant. Cela ne ressemble pas à ce qui se fait maintenant, ce rock moderne qui sonne comme de la merde». À signaler que Jonathan Davis a glissé dans l’interview que Korn travaillait déjà sur l’album suivant.