Tennis : Kosmos n'a pas versé les primes de la dernière Coupe Davis aux participants

Formule contestée

L'ITF a annoncé la veille sa décision de reprendre la main sur l'organisation de la Coupe Davis dès l'édition 2023 et de mettre fin au partenariat avec Kosmos conclu en 2018 pour 25 ans et trois milliards de dollars. «Kosmos Tennis et l'ITF n'ont pas trouvé d'accord pour renégocier le modèle économique, ainsi que les droits actuels et futurs demandés par l'ITF. Ces droits, qui ont été significativement réduits pendant la pandémie, ont varié au fil des années de collaboration ( ndlr: entre l'ITF et Kosmos) et ont été relevés récemment», explique de son côté le groupe.