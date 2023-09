Deuil national et recherche au Kosovo après la mort d’un policier

En fin d’après-midi, dimanche, trois d’entre eux avaient été tués selon les autorités du Kosovo. Interrogé sur le sort des 27 autres, Xhelal Sveçla s’est contenté de répondre qu’une «opération» était en cours pour les retrouver. Lundi midi, les abords du monastère de Banjska étaient fermés, a constaté une journaliste de l’AFP, et des véhicules de police et de la force de maintien de la paix de l’OTAN (KFOR) étaient visibles.

À Pristina, les drapeaux sont en berne, la présidente ayant décrété lundi journée de deuil national en hommage au policier tué. Le Kosovo a dès dimanche matin accusé la Serbie d’être derrière l’attaque – ce que Belgrade s’est empressé de nier, accusant à son tour le Premier ministre kosovar, Albin Kurti, d’avoir poussé à bout les Serbes du Kosovo avec ses «provocations». Ce regain de tension, parmi les plus violents depuis la déclaration d’indépendance du Kosovo en 2008, pourrait être un énième obstacle sur la route de la «normalisation» des relations entre la Serbie et le Kosovo.

«Désescalade»

«Le plus important, maintenant, c’est d’entamer la désescalade, et d’empêcher de nouveaux incidents», explique à l’AFP Bojan Elek, directeur adjoint du Belgrade Centre for Security Policy. «La communauté internationale, la KFOR… doivent aider. Il existe un risque de nouveaux incidents – surtout si, comme les informations le disent, la police kosovare fouille les maisons à la recherche des assaillants. Cela pourrait déclencher de nouveaux incidents». L’attaque de dimanche «va, évidemment, influencer les relations entre Belgrade et Pristina qui, déjà, sont dysfonctionnelles. S’il n’y avait pas de médiation par l’Union européenne, il n’y aurait aucun contact (…) Cela étant, après les événements du week-end, les deux parties vont devoir se parler pour trouver des voies de désescalade», ajoute-t-il.