La dernière mise à jour va chambouler les plans de certains pour les fêtes de Pâques. L’OFSP a établi une nouvelle liste des pays au retour desquels il faut se placer en quarantaine. Et celle-ci s’allonge à mesure que les contaminations repartent à la hausse dans plusieurs pays d’Europe. Dès le 22 mars, le Kosovo, la Macédoine, la Belgique, la Pologne, la Bulgarie, Chypre, la Roumanie et la Hongrie sont concernés.

Plus loin, le Qatar, la Palestine, l’Uruguay et la Jordanie entrent aussi sur la liste. En revanche, les Espagnols et les Portugais en Suisse qui voudront se rendre dans ces pays à Pâques seront ravis d’apprendre que les deux pays quittent la liste dès le 11 mars.

Nos pays voisins ne sont pas non plus épargnés par une reprise épidémique. La Confédération a décidé de rajouter la Corse sur sa liste des régions françaises déjà soumises à quarantaine. En Italie, ce sont les régions Basilicata, Lazio et Veneto qui sont ajoutés à celles qui s’y trouvaient déjà. En Autriche, Vienne et les Länder Oberösterreich et Burgenland font leur entrée.