Diplomatie : Kosovo et Serbie à Bruxelles pour briser la glace

À Bruxelles, ce mardi, le Kosovo et la Serbie tenteront d’instaurer un dialogue sous l’égide de l’Union européenne. Mais le conflit territorial qui les oppose complique la tâche…

Ce mardi, les dirigeants de la Serbie et du Kosovo reprennent, à Bruxelles, leurs discussions sous l’égide de l’Union européenne, en vue de trouver une solution à l’un des conflits territoriaux les plus difficiles à résoudre en Europe.

«Nous savons que ce dialogue ne sera pas facile. Mais ce processus et un engagement sincère des deux parties sont nécessaires dans l’intérêt des populations du Kosovo et de la Serbie», a averti le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, avant la réunion. «Nous sommes impatients de poursuivre le dialogue avec le président Vucic et le P remier ministre Kurti, et j’espère que nous aurons une réunion agréable, importante et utile.»