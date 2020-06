Imbroglio à venir

Kouassi et Djourou qualifiés, Serey Dié non

Pas de miracle pour le FC Sion, il ne pourra pas aligner sa nouvelle recrue, lors de la reprise du championnat ce week-end.

Pas de surprise non plus concernant Serey Dié et le FC Sion. L’Ivoirien s’était engagé avec la formation de Tourbillon après l’échéance de son engagement sur les rives du Lac de Neuchâtel au 31 mai et il devra ainsi patienter jusqu’au début de la saison 2020/2021 pour enfin pouvoir évoluer avec l’équipe qui sera coachée par Paolo Tramezzani ces prochaines semaines.