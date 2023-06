Kourtney Kardashian est enceinte de son mari Travis Barker

Déjà maman de Mason, 14 ans, Penelope, 10 ans, et Reign, 8 ans, Kourtney Kardashian s’apprête à nouveau à donner la vie. Mariée à Travis Barker depuis un peu plus d’une année, l’Américaine est enceinte. Elle l’a révélé durant un concert du groupe Blink-182 – dont Travis est le batteur – le vendredi 16 juin 2023, à Los Angeles en brandissant une pancarte sur laquelle elle avait écrit: «Travis, je suis enceinte».

On ignore si le musicien, qui s’était blessé à l’annulaire , était au courant de la grossesse de son épouse, mais sur la vidéo que le couple a partagée sur Instagram, il paraît véritablement surpris d’apprendre qu’il va être papa. Ce qui est certain en revanche, c’est que la manière dont Kourtney a fait savoir qu’elle attendait un enfant est un clin d’oeil au clip de «All Small The Things», titre de Blink-182, dans lequel une jeune femme tient un écriteau identique à celui de l’aînée des Kardashian.

À eux deux, Kourtney et Travis ont déjà une famille de six enfants. Le batteur de 47 ans est déjà père de Landon et Alabama, et beau-père d’Atiana, que son ex Shanna Moakler avait eue d’une précédente union.