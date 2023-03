Changement radical: Kourtney Kardashian est désormais blonde platine

Au cours des dernières années, Kourtney Kardashian a changé plusieurs fois de style. L'entrepreneuse et star de téléréalité est notamment passée de robes aux teintes pastel au tailleur strict pour finalement adopter un look plus rock, avec beaucoup de cuir et de noir. Tout ce temps, elle est en revanche restée fidèle à sa chevelure foncée - jusqu'à maintenant. Depuis le week-end dernier, la quadragénaire rayonne avec un carré blond platine qui lui arrive au niveau du menton.

Retour en 1995

Ce n’est pourtant pas la première fois que Kourtney est blonde. Sur Instagram, elle a publié une photo d’elle en blonde platine datant de 1995. Et l’explication de ce changement de couleur de l’époque est pour le moins rocambolesque. «Je m’ennuyais durant la période de mes examens de fin d’année, alors j’ai convaincu quelqu’un de me teindre les cheveux – histoire de procrastiner», écrit-elle à propos de la photo.

À l’âge de 17 ans, Kourtney a, pour la première fois, osé le blond platine. Le résultat de cette coloration faite maison n’a toutefois pas été sans conséquence pour ses cheveux. Instagram/Kournteykardash

Quiconque a déjà entrepris la démarche de teindre ses cheveux en blond sait que ce n’est pas un processus à prendre à la légère. «À l'époque, la décoloration a complètement détruit mes cheveux et il m'a fallu une éternité pour qu’ils soient à nouveau en bonne santé», a déclaré la fondatrice de Lemme

Quiconque a déjà entrepris la démarche de teindre ses cheveux en blond sait que ce n’est pas un processus à prendre à la légère. «À l'époque, la décoloration a complètement détruit mes cheveux et il m'a fallu une éternité pour qu’ils soient à nouveau en bonne santé», a déclaré en 2019 la fondatrice de Lemme sur son site. Kourtney avait, quant à elle, déclaré: «Je ne ferai probablement plus jamais quelque chose d'aussi extrême».

Deux professionnels pour Kourtney

Si la star de téléréalité a changé d’avis, il semblerait néanmoins qu’elle ait tiré leçon de ses erreurs passées. En effet, Kourtney a cette fois-ci préféré confier sa tête aux mains expertes de Cassondra Kaeding pour la coloration et à Glen Coco Oropeza, pour la coupe et le styling – histoire d’obtenir un résultat plus homogène.