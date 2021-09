Campagne de Pub - Kourtney Kardashian et Megan Fox affolent le Net

Photographiées par Donna Trope, les deux Américaines, qui ne se lâchent plus depuis quelques mois, enchaînent les poses lascives pour promouvoir l’élargissement de la gamme des basiques en coton. Sortie en 2019 pour la première fois, cette collection propose désormais 26 modèles (soutiens-gorge, strings, culottes, shortys, T-shirts, débardeurs, leggings et bodys) composés à 90% de coton et disponibles dans une dizaine de couleurs, selon les modèles. «Skims comprend ce que les femmes veulent porter pour se sentir sexy et avoir confiance en elles, confie Megan Fox dans un communiqué de presse. J’ai adoré poser pour cette campagne avec Kourt, on s’est vraiment bien amusées.»