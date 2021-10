États-Unis : Kourtney Kardashian et Travis Barker bientôt mariés

Le batteur de Blink 182 a demandé la sœur de Kim Kardashian en mariage sur une plage californienne.

Pour tout commentaire, Kourtney, qui n’a jamais été mariée malgré ses neuf ans de relation avec Scott Disick avec lequel elle a eu trois enfants, a posté un simple «pour toujours» en légende de photos prises lors de la demande de Travis. Barker, lui, a été marié deux fois. La première en 2001 avec un divorce seulement onze mois plus tard et la deuxième en 2004 avec un divorce deux ans plus tard. Il est le père de deux enfants.