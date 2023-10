Kourtney Kardashian vit une quatrième grossesse compliquée

L’aînée des Kardashian se dit prête à accoucher. IMAGO/Landmark Media

Enceinte de son quatrième enfant – le premier avec son mari Travis Barker, Kourtney Kardashian s’est laissée aller à quelques confidences sur cette grossesse un peu particulière. Comme l’a expliqué le 17 octobre 2023 l’Américaine de 44 ans au magazine «Vogue», elle entre dans la catégorie des grossesses gériatriques (ndlr: celles qui ont lieu quand les femmes ont plus de 40 ans). «Ce mot est tellement violent, mais mes médecins sont très prudents et j’ai eu beaucoup plus de restrictions que pour mes autres grossesses (ndlr: elle est déjà mère de trois enfants qu’elle a eus avec son ex Scott Disick). Au cours du premier trimestre, il m’était interdit de faire du sport, de prendre l’avion et d’avoir des relations sexuelles. Puis, au deuxième trimestre, j’ai pu tout faire. Maintenant, je suis revenue à toutes ces restrictions», a poursuivi celle qui regrette son image de garce.

Si Kourtney doit faire particulièrement attention, c’est aussi parce qu’en septembre 2023 elle et son bébé ont subi une intervention chirurgicale d’urgence dont on ignore la teneur et pour laquelle le batteur de Blink-182 avait interrompu la tournée européenne de son groupe. «Cette expérience m’a ouvert les yeux sur un tout nouveau monde de la grossesse que je ne connaissais pas auparavant. C’était terrifiant», a confié la star de téléréalité. «Ensuite, j’ai appris que l’assurance ne couvrait généralement que deux échographies pendant la grossesse, je n’en avais aucune idée. J’ai toujours eu la chance de faire plus que ce que l’assurance couvre, et c’est l’une de ces échographies qui a sauvé la vie de mon bébé», a-t-elle ajouté.

À l’approche de la naissance de son fils, celle qui avait cassé sa bague de fiançailles veut surtout rester calme. «J’ai enfin réussi à me débarrasser de la peur et de l’inquiétude que tout le monde nous a imposées à cause de cette grossesse. Je n’ai toujours pas de plan d’accouchement, si ce n’est que je parle tout le temps au bébé et que je lui dis «Tout va être génial». Je suis prête à y aller, à accoucher et à vivre cette expérience», a-t-elle conclu.