Californie : Kourtney Kardashian s’est mariée

La star de téléréalité a épousé Travis Barker, lors d’une cérémonie intime à Santa Barbara.

Travis Barker et Kourtney Kardashian s’étaient fiancés en octobre 2021.

C’est officiel: Kourtney Kardashian et Travis Barker, sont mari et femme. Dimanche 15 mai 2022, les deux Américains se sont dit «oui», à Santa Barbara, en Californie, lors d’une cérémonie intime avec quelques proches, selon TMZ. Vêtue d’une robe de mariée traditionnelle, la star de téléréalité de 43 ans, qui a cassé sa bague de fiançailles à un million de dollars, a été vue avec le batteur de 46 ans à bord d’une Chevrolet décapotable noire, sur laquelle un panneau mentionnant «Just married» était accroché à l’arrière. D’après des sources, le duo prévoit d’organiser un plus grand mariage en Italie.