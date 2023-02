Kourtney Kardashian propose de changer le goût de votre vagin

États-Unis : Kourtney propose de changer le goût de votre vagin

Dans un post Instagram vantant les mérites de l’article et la montrant avec des chats, l’épouse de Travis Barker n’y va pas par quatre chemins: «Donnez à votre vagin la douceur qu’il mérite (et transformez-le en douceur). Vous savez ce qu’on dit… On est ce qu’on mange. Nous avons combiné de l’ananas et de la vitamine C avec des probiotiques au pouvoir cliniquement démontré pour cibler la santé vaginale et le niveau de PH qui favorisent la fraîcheur et le goût.»