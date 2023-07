Koweït: 21 milliards d’excédent au budget grâce à la flambée du pétrole

L’émirat du Golfe a achevé fin mars son exercice budgétaire avec un excédent de 21 milliards de dollars, indique le ministère dans un communiqué. Plus de 92% des revenus ont été tirés du pétrole après la flambée des cours qui a suivi l’invasion de l’Ukraine par la Russie, en février 2022.

Le pays abrite 7% des réserves mondiales de brut

Le Koweït, frontalier de l’Arabie saoudite et de l’Irak, abrite 7% des réserves mondiales de brut qui font de lui l’un des principaux exportateurs de pétrole. Le pays est peu endetté et possède l’un des fonds souverains les plus solides au monde.