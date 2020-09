Il a fallu se montrer patient, mais le réveil de la sieste a été violent, vendredi après-midi. En direction de Champagnole, à une quinzaine de kilomètres de la frontière suisse, le Danois de la Sunweb a refait le coup de Lyon (14e étape, où Mezgec avait déjà terminé 2e). Kragh Andersen s’est joué du reste de la concurrence et a terminé le travail comme un grand, en force, au terme d’une impressionnante démonstration. Il a offert à l’équipe de Marc Hirschi son troisième bouquet de la Grande Boucle.

Les équipes de sprinters n’ont laissé aucune chance aux échappés, vendredi. Enfin, à l’échappé, car beaucoup ont essayé de se projeter vers l’avant, mais seul le Français Rémi Cavagna a réussi à donner à cette journée un semblant de minuscule suspense au début d’étape. Le «TGV de Clermont-Ferrand» n’a toutefois jamais eu le moindre espoir d’aller au bout et a ainsi réalisé un joli échauffement en prévision du contre-la-montre du lendemain, lui le champion de France de l’exercice.

Folle fin d’étape

Finalement, sprint il n’y a pas eu, alors qu’on a longtemps cru à une explication entre sprinters, mais sprinters échappés! La fin d’épreuve a défié toute logique, quand un groupe d’une douzaine de coureurs a fait le trou en quelques kilomètres contre un peloton qui s’est démobilisé rapidement. À force de se marquer dans l’optique du maillot ver t , Sagan, Bennett (quasiment sûr de gagner ce classement à Paris) et compagnie ont oublié de prendre en chasse le Danois, parti irrémédiablement vers un doublé.

Samedi, c’est l’heure de vérité. Le maillot jaune, le maillot à pois et le gain de la 20e étape se joueront lors des 36,2 km entre Lure et La Planche-des-Belles-Filles. À partir de Plancher-les-Mines, au km 30,3, les coureurs attaqueront le juge de paix de cette Grande Boucle: une montée de 5,9 km à 8,5%. C’est sur ces mêmes pentes qu’un certain Christopher Froome s’était révélé en 2012.