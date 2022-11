Test: Kratos, le fantôme de Sparte, s’offre une suite magistrale

Quatre ans après un superbe reboot et un virage réussi vers la mythologie nordique, Kratos fait son grand retour sur les consoles de Sony avec «God of War: Ragnarök». Le joueur retrouve le fantôme de Sparte et son fils Atreus, quelques ­années après les événements de l’opus de 2018. L’hiver s’est abattu sur Midgard, annonçant l’arrivée imminente de la fin des temps prédite par les légendes vikings. Confrontés à d’anciennes prophéties, le père et l’adolescent devront de nouveau voyager à travers les neuf royaumes pour tenter d’infléchir le cours de leur destin.