Tennis : Krejcikova remporte à Roland-Garros son premier titre du Grand Chelem

La Tchèque de 25 ans, N°33 mondiale, s’est adjugé son premier titre du Grand Chelem en battant la Russe Anastasia Pavlyuchenkova (WTA 32) en trois sets (6-1, 2-6, 6-4).

Un match haché

Samedi, l'enjeu était peut-être trop grand et il n'y a pas eu de véritable combat, Krejcikova et Pavlyuchenkova ne parvenant pas à jouer leur meilleur tennis en même temps sur la durée. Il y a bien eu des coups gagnants (34 pour Krejcikova, 23 pour Pavlyuchenkova), mais il y a aussi eu beaucoup de fautes directes (31 pour la Tchèque et 16 pour la Russe).