La deuxième séance d’essai de la descente de Val d’Isère, prévue dimanche, a été remportée par l’Autrichien Vincent Kriechmayr, devant le Norvégien Aleksander Aamodt Kilde qui semble à l’aise sur la piste Oreiller-Killy, puisqu’il avait été le plus rapide la veille. L’Italien Matteo Marsaglia a pris la troisième place.

Meilleur Suisse, Urs Kryenbühl a terminé septième, à 1’’13 de Kriechmayr. Niels Hintermann s’est classé un peu plus loin (15e, à 1’’82). Pourtant meilleur Suisse jeudi avec sa sixième place, Gilles Roulin, 33e vendredi, n’a pas été retenu pour la descente de dimanche.

Ce sont Stefan Rogentin (21e à 1’’99) et Ralph Weber (22e à 2’’) qui accompagneront Beat Feuz, Mauro Caviezel, Carlo Janka, Urs Kryenbühl, Niels Hintermann et Marco Odermatt lors de la première descente de la saison.

Paris et Feuz jouent à cache-cache

Le dernier galop d’essai a été marqué par une visibilité difficile, après le soleil de la veille. La neige est annoncée vendredi après-midi à Val d’Isère et le super-G de samedi est menacé. « C’était plus difficile que la veille avec ce temps car on ne voyait pas bien les mouvements de terrain » , a expliqué Marco Odermatt dans l’aire d’arrivée.