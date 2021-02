Le Bernois, vainqueur du globe de descente ces trois dernières saisons, a ramené une troisième médaille mondiale après l’or en 2017 et le bronze en 2015. Sa pointe de vitesse sur le haut et ses qualités de glisseur lui ont permis de revenir sur le bas de piste. Le skieur de Schangnau a également effacé la frustration de sa quatrième place lors de l’épreuve reine il y a deux ans à Are. Cette médaille sauve le bilan helvétique masculin en vitesse: un métal contre quatre (et deux titres) chez les dames.