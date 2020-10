États-Unis : Kris Jenner accusée de harcèlement sexuel

Un ex-employé de la mère de Kim Kardashian affirme qu’elle a eu un comportement déplacé avec lui et a porté plainte. La «momager» nie toutes les accusations.

Marc McWilliams, un agent de sécurité qui a travaillé pour Kris Jenner via une agence privée, accuse la manager du clan Kardashian-Jenner de harcèlement sexuel. Dans une plainte , à laquelle «People» a eu accès, l’homme explique qu’entre mai 2017 et septembre 2018, Kris Jenner lui a fait des commentaires à caractère sexuel à plusieurs reprises et a fait en sorte d’avoir des contacts rapprochés avec lui de manière régulière. Il assure que la «momager» a fait la sourde oreille quand il lui a demandé de cesser.