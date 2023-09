Kris Jenner: Jalouse, elle a privé son mec d’un rôle dans «Yellowstone»

C’est lors d’un dîner à Cabo San Lucas avec Corey et ses filles, Kim et Khloé, que celle qui a eu le Louvre pour elle toute seule a fait cette révélation. «Je suis très impatiente de regarder le prochain épisode de Yellowstone», a commencé Kris. «Si tu n’étais pas là, je serais une des stars de la série», a alors réagi son amoureux. Un commentaire qui a eu l’air de surprendre Kim. «Ils t’ont demandé d’être dans la série et tu as dit non?» s’est étonnée celle qui est méconnaissable en Une de «CR Fashion Book». Ce à quoi sa mère lui a répondu: «C’est vrai, parce que je lui ai dit de dire non.»