Kristen Bell est une mère ouverte d’esprit

L’actrice américaine se fiche de l’orientation sexuelle qu’auront ses deux filles. Elle leur apprend aussi à ne jamais être racistes.

Maman de deux filles, Lincoln, 7 ans, et Delta, 5 ans, Kristen Bell ne souhaite que leur bonheur. Interviewée sur la radio Channel Q, l’actrice américaine de 39 ans a expliqué qu’elle ne verrait aucun inconvénient si ses enfants faisaient partie un jour de la communauté LGBTQ. «Pour moi, peu importent les préférences sexuelles et les choix de carrière de mes filles quand elles seront grandes, a-t-elle confié. Je veux juste les aimer parce que nous ne sommes que de passage sur cette planète, alors à quoi bon répandre de la haine?» Pour l’héroïne de la série «Good Place», l’amour est quelque chose qui ne doit jamais être contesté. «Alors pourquoi me soucierais-je de qui aime qui? Ce n’est pas mon affaire», a-t-elle précisé.