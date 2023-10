Kristen Stewart hantée par une expérience paranormale

Alors qu’elle vient de produire une série documentaire, «Living for the Dead», sur Hulu , dans laquelle cinq chasseurs de fantômes queers enquêtent sur des lieux hantés aux États-Unis, Kristen Stewart est certaine d’avoir vécu une expérience paranormale, il y a plusieurs années. Interviewée dans le prochain podcast de Roz Hernandez, dont « People » a dévoilé des extraits, l’actrice de 33 ans a raconté avoir vu une apparition inexpliquée dans la chambre d’un vieil hôtel au Canada où elle séjournait, durant le tournage d’un «film sur les fantômes», (ndlr: probablement «The Messengers», sorti en 2007).

La comédienne a assuré qu’elle «ne dormait vraiment pas» pendant ce moment-là. Elle n’avait donc pas rêvé. «Tout d’un coup, je me suis redressée et quand j’ai ouvert les yeux j’ai vu une dame en costume colonial avec des traits sombres et des rouleaux dans les cheveux. Elle se dressait en quelque sorte au-dessus de mon lit.» Cette vision cauchemardesque l’avait pétrifiée. «Je n’ai pas pu émettre un son pendant très longtemps», a-t-elle affirmé. Et l’ex de Robert Pattinson de conclure: «On ne pouvait pas me convaincre que je n’avais pas vu de fantôme.»