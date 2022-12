Ski alpin: Kristoffersen en tête, Meillard dans le coup pour un podium

Même Clément Noël, vainqueur l’an dernier, est sorti de piste. Le slalom de Val-d’Isère ne pardonne rien. C’est pour l’heure le Norvégien Henrik Kristoffersen qui a su le mieux s’adapter au tracé, sur la neige gelée de la Face de Bellevarde ce dimanche matin. Il a devancé son compatriote Lucas Braathen (+0’07) et l’Autrichien Manuel Feller (+0’’56). L’Autrichien en forme était déjà sur le podium, samedi, en géant.

Marc Rochat enfourche

Daniel Yule (+0’’82) s’est montré un peu plus lent. Il occupe la huitième place provisoire et devra prendre tous les risques pour espérer améliorer son chrono en deuxième manche. C’était le seul skieur suisse à être monté sur deux podiums différents (Wengen et Flachau).