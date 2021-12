Ski de fond – Krueger sur sa planète, Cologna très loin

Cologna «déçu»

Ca a en revanche été bien plus compliqué pour Dario Cologna. Le Grison de 35 ans, qui disputait sa dernière course à Davos , a lâché plus d'une minute et 40 secondes en route et fini 24e. « Dur de dire où j'ai perdu du temps. Un peu partout je pense. Dans tous les cas, ce n'était pas une bonne course. Je suis déçu de finir à Davos sur cette note » , a-t-il regretté.