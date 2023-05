La rappeuse KT Gorique a été sacrée au Swiss Music Awards

Lors des Swiss Music Awards, qui se sont déroulés mercredi 17 mai 2023, à Zoug, la rappeuse KT Gorique a reçu le prix «romand», intitulé «Best Act Romandie». Une distinction qui récompense la Valaisanne de 32 ans aux origines ivoiriennes et italiennes pour son nouvel album «New Babylon». Sorti fin 2022, l’opus, composé de sept titres, propose des morceaux aux textes aiguisés avec des rythmes boom-bap convaincants. Le duo fribourgeois d’electro-pop Baron.e et la chanteuse lausannoise Billie Bird, qui étaient en lice avec KT Gorique , sont donc repartis de la soirée bredouille.

Quant à l’Appenzellois Marius Baer, qui avait représenté la Suisse au Concours Eurovision 2022, il a reçu la récompense de la meilleure percée. Le prix du meilleur concert a été attribué au duo de rock Büetzer Buebe, composé des Bernois Gölä et Trauffer. Le chanteur Andryy a été sacré «meilleur talent». Le groupe de rock Megawatt a reçu le prix du «meilleur album» et l’ensemble To Athena a été honoré du Swiss Music Award artistique. Les artistes suisses allemands L Loko & Drini ont reçu le prix du meilleur hit, pour leur single au son reggaeton «Will Nomeh».