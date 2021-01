Le Polonais Dawid Kubacki a survolé le deuxième concours de la Tournée des Quatre-Tremplins disputé vendredi à Garmisch-Partenkirchen (All). Deuxième après les duels, il s’est imposé grâce à un énorme saut à 144 m en deuxième manche, battant par la même occasion le record du tremplin que détenaient conjointement Simon Ammann (143,5 m en 2010) et le Norvégien Marius Lindvik (2020).

Kubacki a remporté le concours devant le Norvégien Halvor Egner Granerud (136 m) et un autre Polonais, Piotr Zyla (137 m). Granerud domine le classement très serré de la Tournée (555 points) devant l’Allemand Karl Geiger, vainqueur à Oberstdorf et cinquième vendredi (551), le Polonais Kamil Stoch (548) et Kubacki (546).