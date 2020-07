Logistique

Kühne+Nagel dépasse les attentes au premier semestre

Le bénéfice net du groupe de transport et de logistique a affiché un repli de 19,4% comparé à la même période l’an dernier mais l’entreprise versera tout de même un dividende à ses actionnaires face aux résultats supérieurs aux prévisions.

Les ventes nettes réalisées entre janvier et juin se montent à 9,81 milliards de francs, en repli de 7,5% au regard de la même période un an plus tôt, indique le logisticien de Schindellegi mardi dans un communiqué. Le produit brut accuse quant à lui un repli de 9,1% à 3,65 milliards.