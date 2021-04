Cyclisme - Küng: «Je ne voyais plus rien à travers mes lunettes»

Stefan Küng fonçait dans la descente de la côte du Châbles en compagnie de son dernier compagnon d’échappée, le Belge Goos s ens . Au moment d’aborder un virage à droite, le Suisse a glissé et a été catapulté au sol. Avant d’être une nouvelle fois projeté en l’air par un accotement.

« Je ne voyais plus rien à travers mes lunettes, a expliqué le Thurgovien après la course. J’ai vu ensuite à la télévision que j’avais glissé sur une bande blanche. On a l’impression sur les images que la chute est violente mais mis à part quelques brûlures , je m’en sors bien.»

La traditionnelle pluie de la boucle romande s’est invitée vendredi en portant cette fois la poisse à Stefan Küng. Le champion de Suisse a perdu tout espoir d’une quatrième victoire en quatre participations au Tour de Romandie sur le bitume mouillé de la Broye fribourgeoise.

«Avec ce final et les bonnes jambes que j’avais, je sens que j’aurais pu gagner!» Stefan Küng

« C’est vraiment dommage de chuter à quinze kilomètres de l’arrivée, a pesté le Suisse. On a perdu au moins trente secondes. Avec ce final et les bonnes jambes que j’avais, j e sens que j’aurais pu gagner!»

Une dernière chance en chrono

L’échappée formée par Goossens, Küng et ses compatriotes Bissegger et Jacobs comptait un bénéfice de deux minutes par rapport au peloton à 30 kilomètres de l’arrivée. « C’était mon objectif d’être dans l’échappée du jour avec le temps annoncé et le parcours, a expliqué le Thurgovien de 27 ans. Quand j’ai accéléré et qu’on s’est retrouvés plus que deux, je pensais vraiment qu’on allait aller au bout. »