Cyclisme Küng: «Je prends chaque course comme un bonus»

Les Européens sur route se déroulent cette semaine en Bretagne. Marlen Reusser et Stefan Küng, qui ont un rôle à jouer dans le contre-la-montre lundi, se confient.

Les principaux espoirs helvétiques de médailles lors des Européens reposent lundi après-midi sur les épaules de Stefan Küng et de Marlen Reusser, couronnés nationaux du chrono mi-juillet à Belp. «L’objectif est clairement une médaille», confie sans détour Stefan Küng, quatrième l’an passé dans la discipline aux Européens. Pour Marlen Reusser, qui avait remporté l’or du contre-la-montre des Jeux européens en 2019 à Minsk, «l’objectif est de réaliser un record personnel en course, en espérant que cela suffise pour une médaille.»

Avec cette reprise cycliste complètement chamboulée (ndlr : la compétition européenne était prévue en septembre à Trente en Italie, mais face au bouleversement des calendriers à cause de la pandémie de Covid-19, les organisateurs italiens ont reporté le rendez-vous à septembre 2021 et l’épreuve revient en Bretagne), Küng et Reusser ont dû remonter sur le vélo de contre-la-montre un peu à la hâte.