Cyclisme : Küng troisième de la répétition générale du Tour des Flandres

Le Saint-Gallois a remporté le sprint d’un groupe de poursuivants lors de l’E3 Classic en Belgique, vendredi. L’épreuve a été gagnée par l’inévitable Wout van Aert.

Favori de l’E3 Classic, le champion de Belgique a remporté pour la première fois cette course d’un jour, comptant pour le circuit mondial (WorldTour) et disputée autour de Harelbeke sur 204 kilomètres.

Le Suisse Stefan Küng (Groupama-FDJ) a pris la troisième place, à près de deux minutes, en tête d’un groupe de poursuivants. À l’arrivée, le Saint-Gallois a déclaré: «Il n'y avait rien à faire contre les Jumbo-Visma. J'ai fait mon maximum et c'est bien d'être allé chercher ce podium. Il reste encore trois courses dans cette campagne de classiques en Flandre, je vais continuer de tout donner et de courir de façon offensive.»

L’équipe Jumbo a maîtrisé la course avec van Aert qui a provoqué une première sélection dans le Taaienberg, à 80 kilomètres de l’arrivée. Le Belge, aidé par ses équipiers (Benoot, Teunissen), a ensuite porté l’estocade dans le Paterberg pour rallier l’arrivée, en compagnie d’un autre de ses coéquipiers, Laporte, après un raid de 42 kilomètres.

Troisième succès de van Aert

Le duo, qui avait déjà réalisé (avec Roglic) un coup de force du même type dans la première étape de Paris-Nice, a augmenté son avance dans les 30 derniers kilomètres (36 secondes) pour la porter à plus d’une minute et demie 15 kilomètres plus loin.