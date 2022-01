Kungs à voir ski aux pieds à Rock The Pistes

Festival Rock The Pistes : Kungs sera à voir skis aux pieds

Le festival Rock The Pistes, sur le domaine skiable des Portes du Soleil, a dévoilé l’entier de son programme. Le DJ français est à l’affiche.

Le DJ français Kungs, qui a signé un des tubes de l’été avec «Never Going Home», clôturera la 10e édition de l’événement, le dimanche 19 mars à Morgins (VS). À cette occasion, il sera accompagné de ses potes du Club Azur, Upsilone et Victor Flash, collectif monté pendant le premier confinement en France. Le Rock The Pistes mise également sur le hip-hop multigénérationnel en 2022. Le jeune trio 47Ter sera à applaudir le 16 mars à Avoriaz (F), tandis que les vétérans de la scène IAM feront à coup sûr «danser le Mia» aux fans à Morzine-Les Gets (F) le 18 mars.