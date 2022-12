France : Kurdes tués à Paris: la garde à vue du suspect levée pour raisons de santé

L’homme de 69 ans, soupçonné de l’assassinat de trois Kurdes à Paris, n’est plus en garde à vue. Il a été hospitalisé à l’infirmerie psychiatrique de la préfecture de police, samedi soir.

La tuerie a fait trois morts et trois blessés. Elle a été suivie par des manifestations, émaillées de violences, mais aussi d’hommages aux victimes ce samedi.

«Le médecin qui a examiné le mis en cause ce jour en fin d’après midi a déclaré que l’état de santé de l’intéressé n’était pas compatible avec la mesure de garde à vue», a communiqué le parquet de Paris en fin de journée. Et d’ajouter: «Le mis en cause a été conduit à l’infirmerie psychiatrique de la préfecture de police. La mesure de garde à vue a donc été levée dans l’attente de sa présentation devant un juge d’instruction lorsque son état de santé le permettra.» Un nouveau point de la situation se fera dimanche.