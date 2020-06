Violences policières

Kurzawa manifeste dans la rue

Le joueur du PSG a pris part à la manifestation interdite contre les violences policières mardi à Paris.

Énorme succès malgré l’interdiction

L’international français (13 sélections) a partagé plusieurs photos sur les réseaux sociaux. On l’a vu notamment brandir une pancarte «Stop au racisme» et «Justice pour Adama, Justice for George» avec une référence au mouvement «Black Lives Matter» lancé aux États-Unis pour dénoncer les violences policières et le racisme.