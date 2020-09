C’est un enfant d’ici désormais là-bas. Un ex-Servettien de 22 ans qui est à Reims, le hasard de ce deuxième tour de l’Europa League a voulu marier le passé et le présent. Servette-Stade de Reims, ce soir à 20 h 45 à la Praille, c’est l’occasion de mesurer avec Dereck Kutesa le chemin parcouru depuis quatre ans, depuis ce jour où l’un des plus prometteurs jeunes issus de la formation quittait, comme d’autres, un Servette FC qui s’extirpait de Promotion League.

L’histoire qui a conduit Kutesa en Ligue 1 n’a pas été simple. De Bâle à Saint-Gall, en passant par Lucerne, il lui a fallu beaucoup de force pour garder l’espoir de jours meilleurs. Des blessures à répétition, la difficulté qui en découle d’avoir la confiance de l’entraîneur. Il est heureux aujourd’hui, plus solide, plus robuste, mais il n’a pas oublié.

Forcément, ce match sera un peu particulier pour lui, face à son club formateur. «C’est juste dommage de jouer à huis clos, soupire Kutesa. Pour ma famille et mes amis. La logique veut que Reims, club de Ligue 1, soit favori. Mais pour connaître désormais les deux championnats, suisse et français, je dirais que la Super League n’est peut-être pas assez considérée. Cela dit, il y a quelques différences. Il a fallu que je m’adapte à la L1, où l’impact physique est plus élevé, où l’on court plus.»

Les éloges de son entraîneur

David Guion, l’entraîneur du Stade de Reims, parle du Genevois en connaissance de cause. «Déjà, je peux dire qu’il a bien été formé, souligne-t-il. Servette a un très bon centre de formation, dont sortent beaucoup de très bons joueurs. La saison passée était celle de la découverte de la L1 pour lui. Il s’est adapté et a très bien fini jusqu’à l’interruption du championnat. C’est un garçon explosif, avec des qualités de rapidité et de vitesse d’exécution. Cet été, il a fait une très belle préparation et c’est pour cela qu’il est d’emblée, dès le début de saison, appelé à jouer.»