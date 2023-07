Tour de France: Victoire en solo pour Kwiatkowski au Grand Colombier

Parti avec l’échappée du jour, le coureur d’Ineos s’est envolé à 11 km du sommet pour aller chercher sa deuxième victoire sur la Grande Boucle avec 47 secondes d’avance sur le Belge Maxim van Gils et 50 sur Tadej Pogacar.

Huit secondes gagnées par Pogacar

Les Français n’ont pas réussi à briller en ce jour de fête nationale et ont tous perdu du temps sur les premiers, que ce soit Romain Bardet et Thibaut Pinot, loin derrière, mais aussi David Gaudu, 16e de l’étape à près d’une minute de Pogacar.

Kwiatkowski: «Le public m’a poussé»

Kwiatkowski et la vingtaine d’autres échappées comptaient près de quatre minutes d’avance au pied du Grand Colombier, col hors catégorie du Jura qui représente l’une des montées les plus difficiles de France avec ses 17,4 km à 7,1% de moyenne.

Dans la fournaise, avec plus de 30 degrés à l’ombre, le Polonais de 33 ans a réussi à se détacher à 11 km du but dans «la pyramide du Bugey» envahie par des spectateurs particulièrement enthousiastes.

Samedi, les coureurs commencent un week-end montagneux dans les Alpes, avec un départ d’Annemasse et une arrivée à Morzine, après 151,8 km et un col de 3e catégorie, trois de première et la dernière ascension, hors catégorie, au Col de Joux Plane.